غانتس يبحث في البيت الأبيض مواجهة "العدوان الإيراني" وتعزيز "تحالف المعتدلين"

تصدر ملف إيران أجندة اجتماع عقده وزير الخارجية الإسرائيلي بيني غانتس في واشنطن اليوم الخميس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وكتب غانتس على حسابه في "تويتر" في أعقاب الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض، أنه ناقش مع سوليفان "ضرورة تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال وقف العدوان الإيراني بالتزامن مع توطيد تحالف المعتدلين وحماية تفوق إسرائيل العسكري".

Ending a meeting with US National Security Advisor @JakeSullivan46 at the White House. We talked about the need to promote regional stability by halting Iranian aggressiveness, while strengthening the alliance of moderates, and protecting Israel’s QME. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) June 3, 2021

ولم يعلق سوليفان من جانبه على الاجتماع.

ومن المتوقع أن يجري غانتس الذي وصل واشنطن في وقت سابق من اليوم مفاوضات خلال هذه الزيارة مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

المصدر: RT