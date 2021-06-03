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غانتس يبحث في البيت الأبيض مواجهة "العدوان الإيراني" وتعزيز "تحالف المعتدلين"

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غانتس يبحث في البيت الأبيض مواجهة
Reuters Nir Elias
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تصدر ملف إيران أجندة اجتماع عقده وزير الخارجية الإسرائيلي بيني غانتس في واشنطن اليوم الخميس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وكتب غانتس على حسابه في "تويتر" في أعقاب الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض، أنه ناقش مع سوليفان "ضرورة تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال وقف العدوان الإيراني بالتزامن مع توطيد تحالف المعتدلين وحماية تفوق إسرائيل العسكري".

ولم يعلق سوليفان من جانبه على الاجتماع.

ومن المتوقع أن يجري غانتس الذي وصل واشنطن في وقت سابق من اليوم مفاوضات خلال هذه الزيارة مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن.

المصدر: RT

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