صور أقمار صناعية تظهر هيكل ما كان أكبر سفينة حربية إيرانية

أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية الهيكل المحترق الذي تبقى من أكبر سفينة حربية إيرانية، بعد أن اشتعلت فيها النيران وغرقت في خليج عمان.

وتظهر الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابز"، خروج السفينة الحربية (خارك) على بعد 207 أمتار قبالة ساحل مدينة جاسك الإيرانية الساحلية، محاطة بمياه ملوثة بالزيوت.

ولم يعترف المسؤولون الإيرانيون بالتلوث الذي خلفه غرق السفينة أمس الأربعاء، فيما تظهر الصور السفينة مغمورة جزئيا مع حطام يطفو على الماء حولها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن 400 بحار ومتدرب على متن السفينة تم إخلائهم، بينما أصيب 33 بجروح في الحادث.

ولم يذكر المسؤولون الإيرانيون أي سبب للحريق.

من جهتها، اتهمت البحرية الأمريكية إيران باستخدام متفجرات موقوتة عادة ما يعلقها الغواصون على جسم السفن، الأمر الذي نفته طهران.

المصدر: "أ ب"