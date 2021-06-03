إيطاليا تسجل 59 وفاة و1968 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 59 وفاة بكورونا مقابل 62 للأربعاء، فيما انخفض المتوسط اليومي للإصابات الجديدة من 2897 إلى 1968.

وسجلت إيطاليا 126342 وفاة بكورونا، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة في العالم، حيث بلغت حصيلة الإصابات 4.23 مليون حالة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى في المستشفى المصابين بـ"كوفيد – 19"، باستثناء الموجودين في العناية المركزة 5717، انخفاضا من 5858 في اليوم السابق.

وسجلت 24 حالة دخول جديدة إلى وحدات العناية المركزة، في حين انخفض إجمالي المرضى الراقدين في العناية المركزة إلى 892.

المصدر: "رويترز"