 
مباشر

إيطاليا تسجل 59 وفاة و1968 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم

إيطاليا تسجل 59 وفاة و1968 إصابة جديدة بكورونا
Reuters MR/kts
المستشفيات الإيطالية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjmf

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 59 وفاة بكورونا مقابل 62 للأربعاء، فيما انخفض المتوسط اليومي للإصابات الجديدة من 2897 إلى 1968.

وسجلت إيطاليا 126342 وفاة بكورونا، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة في العالم، حيث بلغت حصيلة الإصابات 4.23 مليون حالة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى في المستشفى المصابين بـ"كوفيد – 19"، باستثناء الموجودين في العناية المركزة 5717، انخفاضا من 5858 في اليوم السابق.

وسجلت 24 حالة دخول جديدة إلى وحدات العناية المركزة، في حين انخفض إجمالي المرضى الراقدين في العناية المركزة إلى 892.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا