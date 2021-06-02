ترامب يغلق موقعه الإلكتروني بشكل نهائي

أغلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقعه الإلكتروني الذي أطلقه قبل أشهر، والذي خصصه ليكون منصة لمؤيديه، يتواصل معهم من خلاله وليستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.

وقد تم حذف "From the Desk of Donald J. Trump" من موقع الرئيس السابق وبدلا من ذلك يقوم عنوان URL بإعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة التسجيل في بريده الإلكتروني وتنبيهاته النصية.

وقال جيسون ميللر، كبير مساعدي ترامب لشبكة CNBC إن الموقع "لن يعاد تشغيله.. كان الموقع ضمن الجهود الأوسع التي نبذلها ونعمل عليها".

يذكر أنه تم إنشاء الموقع بعد أن تم حظر ترامب من منصتي "فيسبوك" و"تويتر" بعد أحداث الشغب في 6 يناير في الكابيتول.

وتعهد ترامب بعد "طرده" من منصات التواصل الاجتماعي بأنه سينشئ موقعه الخاص، والذي يصر على أنه يختلف عن مدونة The Office.

المصدر: "ديلي ميل"