الكشف عن سبب غرق السفينة الحربية الإيرانية (فيديو)

كشف مراسل وكالة "تسنيم" الإيرانية للشؤون العسكرية، اليوم الأربعاء، عن سبب غرق السفينة الحربية الإيرانية "خارك"، في ميناء جاسك.

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وقال مراسل وكالة "تسنيم" للشؤون العسكرية: "تعرضت سفينة خارك منذ أمس لحريق، وفي النهاية غرقت اليوم بالكامل"، مؤكدا أن "هذا الحادث ناجم عن نقص فني في غرفة المحرك".

وأضاف: "كافة التخمينات حول تعرض السفينة لهجوم سيبراني أو عسكري أو عمل تخريبي غير صحيحة".

وأكمل: "لقد أكد لي مسؤولون مطلعون أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية".

وكان الجيش الإيراني، قد أعلن اليوم عن غرق سفينة حربية قرب ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان، بعد اندلاع حريق فيها، لیلة أمس الثلاثاء.

المصدر: RT