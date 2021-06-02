الرئيس الإيراني: الحل مع العالم يكمن في التعامل والتفاوض

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "الحل مع العالم يكمن في التعامل والتفاوض، والجميع بات يدرك ذلك في إيران".

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وقال حسن روحاني: "لا يمكن اليوم العودة إلى الوراء، ولا يمكن لأحد في إيران أن يقول إن الاتفاق النووي كان سيئا"، لافتا إلى أن "جميع التيارات في إيران اليوم تريد العودة إلى الاتفاق النووي".

وأشار روحاني إلى أن "إيران تراجعت قليلاُ إلى الوراء في الاتفاق النووي بسبب انتهاك الطرف الآخر له"، موضحا أن "الولايات المتحدة والدول 4+1 تقول إنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي، وإيران تريد العودة كذلك".

وأضاف الرئيس الإيراني: "توصلنا خلال مباحثات فيينا إلى آراء موحدة حول القضايا الأساسية، لكننا لا نزال على خلاف في التنفيذ"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فشل في إسقاط النظام الإيراني عبر العقوبات، وسعى إلى التفاوض مع إيران".

المصدر: RT