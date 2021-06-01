محكمة بريطانية تستأنف المرافعات بشأن الذهب الفنزويلي في يوليو المقبل

أعلن رئيس البنك المركزي الفنزويلي كاليستو أورتيغا أن محكمة في لندن ستستأنف المرافعات في القضية بشأن السيطرة على الذهب الفنزويلي الموجود في بنك إنجلترا في يوليو المقبل.

وقال أورتيغا خلال اجتماع افتراضي مع الخارجية الفنزويلية، يوم الثلاثاء: "ننتظر تلك المرافعات الآن، وهي يجب أن تجري الشهر القادم، في أواخر الشهر القادم".

وأكد أن "هناك حكومة واحدة فقط في فنزويلا وهي تلك التي يقودها الرئيس نيكولاس مادورو".

يذكر أن البنك المركزي الفنزويلي رفع قضية ضد بنك انجلترا أمام المحكمة البريطانية في العام الماضي، وذلك بعد أن قرر البنك تسليم السيطرة على الذهب الفنزويلي الموجود في البنك للمعارضة الفنزويلية، التي اعترفت الحكومة البريطانية بزعيمها خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا منذ يناير 2019.

وفي أكتوبر الماضي ألغت محكمة الاستئناف الانجليزية قرار تسليم السيطرة على الذهب لغوايدو، وأعادت القضية إلى المحكمة العليا في لندن.

واتهمت المعارضة الفنزويلية الحكومة بأنها تسعي للاستفادة من الذهب لدفع داعميها في الخارج، بينما ترفض الحكومة الفنزويلية تلك الاتهامات وتقول إنها تريد السيطرة على الذهب من أجل تمويل محاربة فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: "رويترز"