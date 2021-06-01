بعد تسجيل أول إصابة بشرية بها.. هذا ما نعرفه عن سلالة "إتش 10 إن 3" من إنفلونزا الطيور

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية رصد أول إصابة بشرية بسلالة " إتش 10 إن 3" من إنفلونزا الطيور لدى رجل يبلغ من العمر 41 عاما، فما هي خصائص هذه السلالة؟

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وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تعتبر "إتش 10 إن 3" واحدة من العديد من سلالات إنفلونزا الطيور، وهي عدوى فيروسية لا تصيب الطيور فحسب، بل تصيب أيضا البشر والحيوانات الأخرى.

ويرى فيليب كلايس، منسق مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، أن هذه السلالة من العدوى الفيروسية ليست شائعة جدا، مضيفا أن تحليل البيانات الجينية للفيروس سيكون مطلوبا لتحديد ما إذا كان يشبه فيروسات سابقة أو ما إذا كان مزيجا جديدا من عدة فيروسات.

من جهتها، كشفت اللجنة الصينية للصحة أن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا، وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.

يذكر أن العديد من سلالات إنفلونزا الطيور تم رصدها في الصين، حيث يصيب بعضها الأشخاص بشكل عشوائي، وعادة ما يكون المصابون أفرادا يتفاعلون مع الدواجن.

المصدر: The Health Site + وكالات