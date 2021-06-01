الصين.. إعطاء أكثر من 661 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أعلنت الصين أنها قدمت حوالي 22.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال يوم أمس الاثنين31 مايو وحده.

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وبذلك يصل العدد الإجمالي لجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم إعطاؤها للسكان إلى 661.47 مليون جرعة، بحسب بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين.

وكانت الصين قد سجلت أمس الاثنين، زيادة مفاجئة بإصابات كورونا بجنوب البلاد، برصدها 20 إصابة محلية جديدة خلال اليوم السابق، في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات مناطق في عاصمة إقليم قوانغدونغ.

ولم تكن هناك سوى سبع إصابات فقط واردة من الخارج من بين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة بالصين في نشرتها اليومية، وظهرت بقية الحالات في إقليم قوانغدونغ.

المصدر: "رويترز"