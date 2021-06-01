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منظمة الصحة العالمية تربط سلالات كورونا الجديدة بأحرف من الأبحدية اليونانية

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منظمة الصحة العالمية تربط سلالات كورونا الجديدة بأحرف من الأبحدية اليونانية
Reuters
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أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها  ستستخدم حروف الأبجدية اليونانية (اللاتينية) بمثابة أسماء  لسلالات كورونا الجديدة.

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وسيتم إطلاق الأسماء الجديدة على المتغيرات التي تهم أو تثير القلق، من أجل تحديد أسهل وأكثر قابلية للفهم للسلالات الموجودة بالفعل والناشئة من كورونا.

وفقا لنظام الترميز الجديد لمنظمة الصحة العالمية، الذي سيتم تحديثه على موقع المنظمة الإلكتروني، فإن السلالة البريطانية "B.1.1.7" سُميت على الحرف اللاتيني "ألفا"، وأصبحت السلالة الجنوب إفريقية "B.1.351" تحمل الحرف اللاتيني "بيتا"، فيما أعطيت السلالة البرازيلية "P.1" حرف "جاما"، والهندية "B.1.617.2"، الحرف "دلتا".

الجدير بالذكر أن التسميات الجديدة لن تحل محل الأسماء العلمية الحالية التي سيستمر استخدامها في البحوث.

المصدر: نوفوستي

 

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