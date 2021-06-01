قائمة محدثة بالدول الـ10 الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم 3 ملايين و546731 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 170.5 مليون، منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن.

وسجلت الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا من تفشي وباء كورونا، أكبر عدد وفيات حيث بلغ نحو 595 ألف وفاة، وتجاوز فيها إجمالي عدد الإصابات 33.2 مليون إصابة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية من حيث الوفيات، إذ حصد فيها فيروس كورنا أرواح نحو 462 ألف شخص، وسجلت حتى الآن أكثر من 16.5 مليون إصابة، تليها الهند حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 239 ألف حالة وفاة، وتجاوزت حصيلة الإصابات 28.1 مليون إصابة.

وفي المكسيك التي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 224 ألف حالة وفاة، وسجلت حتى الآن أكثر من 2.4 مليون إصابة، تليها بريطانيا، أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا، حيث حصد فيها الوباء أرواح أكثر من 128 ألف شخص، وسجلت أكثر من 4.5 مليون إصابة.

وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة، وتجاوزت فيها حصيلة الوفيات 126 ألف وفاة، وسجلت أكثر من 4 ملايين و217 ألف إصابة بالفيروس، تليها روسيا التي ارتفعت فيها حصيلة الوفيات إلى نحو 122 ألفا، وسجلت منذ بداية تفشي الوباء حتى الآن أكثر من 5 ملايين و70 ألف إصابة.

وفي فرنسا التي تحتل المرتبة الثامنة من حيث عدد الوفيات حصد فيروس كورونا أرواح 110 آلاف شخص، وسجلت أكثر من 5.7 مليون إصابة.

وأصبحت كولومبيا تحتل المرتبة التاسعة حيث سجلت حتى الآن نحو 89 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3.4 ملايين إصابة، تليها ألمانيا بـ88.4 ألف حالة وفاة، ونحو 3.7 مليون إصابة.

المصدر: جونز هوبكنز