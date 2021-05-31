البرازيل تسجل 30434 إصابة و860 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الاثنين، تسجيل 30434 إصابة و860 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30434، مقابل 79670 السبت و43520 الأحد، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 16.545 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 860 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2012 حالة يوم السبت و874 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 462791 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن البرازيل تشهد دائما في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين تراجعا في مؤشرات فيروس كورونا نظرا لأسباب بيروقراطية وانخفاض لعدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: "رويترز" + وكالات