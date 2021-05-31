روسيا تؤكد استعدادها لاستئناف الحوار مع الناتو بشرط!

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو مستعدة لاستنئاف الحوار مع حلف شمال الأطلسي، بشرط أن لا يكون هذا الحوار فارغا من المضمون.

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وخلال مؤتمر صحفي عقد في ختام محادثاته في موسكو مع نظيره البرتغالي، أوغوشتو سانتوش سيلفا، قال لافروف: "بالطبع سنكون مستعدين لاستئناف الحوار، لكن يجب ألا يكون فارغا من المضمون، وألا يكرر فيه مسؤولو الناتو، خلال اجتماعات مجلس روسيا - الناتو، تصريحاتهم المتحيزة تماما التي يدلون بها علنا، عندما يوجهون إلينا كل الاتهامات الممكنة على خلفية الأزمة الأوكرانية، في الوقت الذي نريد فيه أن يركز مجلس روسيا - الناتو على قضايا الأمن".

وأضاف الوزير أن موسكو تنتظر من الناتو ردا على اقتراحاتها العديدة التي لا تزال قيد الدراسة من قبل الحلف منذ أكثر من سنة، مشيرا إلى أن قبول هذه الاقتراحات من شأنه أن يساعد كثيرا في تخفيف التوتر الراهن بين روسيا والناتو.

كما أعرب لافروف عن أمل موسكو في أن يستجيب الغرب مع طلبها تكثيف الجهود الرامية إلى إقناع السلطات الأوكرانية بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا). وقال وزير الخارجية الروسي بهذا الصدد: "لقد دعونا زملاءنا الأوروبيين إلى تفعيل تأثيرهم على كييف (عاصمة أوكرانيا) للحصول على التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.. آمل أن تكون هذه الرسالة قد سمعت، وأن نرى النتائج قريبا".

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"