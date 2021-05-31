كورونا يحصد أرواح نحو 3.6 مليون شخص والولايات المتحدة أكثر المتضررين

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 3 ملايين و594 ألف حالة وفاة، ونحو 171 مليون إصابة، منذ بدء تفشي الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن وفاة أكثر من 594 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات فيها 33.2 مليون إصابة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا، وسجلت 462 ألف حالة وفاة، وأكثر من 16.5 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها الهند التي حصد فيها فيروس كورونا أرواح 326 ألف شخص، وتجاوز فيها إجمالي الإصابات 27.9 مليون إصابة حتى الآن.

وفي المكسيك التي تحتل المرتبة الرابعة من حيث الوفيات، تسبب الوباء في وفاة 224 ألف شخص، فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 2.4 مليون إصابة.

وحصد فيروس كورونا في بريطانيا، أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا، أرواح أكثر من 128 ألف شخص، وتم تسجيل 4.5 مليون إصابة حتى الآن، تليها إيطاليا التي تحتل المرتبة السادسة، حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 126 ألف شخص، وسجلت أكثر من 4.2 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وتحتل روسيا المرتبة السابعة، حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 121 ألف شخص، وسجلت حتى الآن أكثر من 5 ملايين و50 ألف إصابة.

وسجلت فرنسا التي تحتل المرتبة الثامنة نحو 110 آلاف حالة وفاة، وأكثر من 5.7 مليون إصابة، تليها ألمانيا التي بلغ فيها إجمالي عدد الوفيات حوالي 89 ألف حالة، واقتربت حصيلة الإصابات فيها من 3.7 مليون إصابة.

وتحتل كولومبيا المرتبة العاشرة بأكثر من 88 ألف حالة وفاة، ونحو 3.4 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

المصدر: RT + جونز هوبكنز