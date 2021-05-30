المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعلق عضوية مالي بعد الانقلاب

قالت وزيرة خارجية غانا، شيرلي أيوركور بوتشواي، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" علقت عضوية مالي في الكتلة الإقليمية ردا على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.

وجاء تصريح الوزيرة عقب القمة الطارئة التي عقدت في غانا لمناقشة الأزمة السياسية الأخيرة في مالي التي تهدد استقرار البلاد.

وكان الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، افتتح القمة قائلا إن كتلة "إيكواس" يجب أن "تظل صامدة في دعمها للشعب المالي لإيجاد حل سلمي، واستعادة الديمقراطية والاستقرار في البلد".

وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي، يوم الجمعة، الكولونيل عاصمي غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، بعد أيام من استيلائه على السلطة وعزل الرئيس ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة وإجبارهما على الاستقالة.

واعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء يوم الاثنين بعد ساعات من إعلان حكومة جديدة واستبعاد اثنين من كبار قادة الجيش.

وعقب توليه السلطة هذا الأسبوع، أكد غويتا أن الانتخابات ستجرى في موعدها، لكنه لم يوضح الدور الذي سيلعبه الجيش في الحكومة بالنظر إلى تحركاته الأخيرة.

المصدر: وكالات