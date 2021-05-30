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ميركل تشارك في اجتماع مجلس الوزراء الألماني - الفرنسي يوم الاثنين للمرة الأخيرة

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ميركل تشارك في اجتماع مجلس الوزراء الألماني - الفرنسي يوم الاثنين للمرة الأخيرة
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مجلس الوزراء الفرنسي - الألماني بعد ظهر الإثنين، حيث سيكون الاجتماع الأخير الذي تشارك فيه ميركل.

وسيتم في الاجتماع بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما سيدلي كل من ماكرون وميركل بكلمة.

وهذا الاجتماع سيكون الأخير الذي تترأسه ميركل في مشوارها، حيث يسبق الانتخابات الألمانية التي لن تترشح لها المستشارة، والمقررة بعد أربعة أشهر.

وسيتم عقد اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفيرانس".

المصدر: RT

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