الملك الإسباني يتلقى لقاح كورونا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، أن الملك فيليبي السادس تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

ولم يكشف القصر الملكي الإسباني عن صور الملك أثناء تلقيه التطعيم، كما لم يتم نشر معلومات عن نوع اللقاح الذي أعطي له.

وكان من المتوقع تطعيم الملك البالغ من العمر 54 عاما خلال هذه الأيام، بعد أن بدأت السلطات الصحية تطعيم الأشخاص المنتمين إلى فئته العمرية.

يذكر أن إسبانيا سجلت 79905 وفيات و3.668.658 إصابة بالفيروس.

المصدر: وكالات