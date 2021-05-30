قتيلان وأكثر من 20 مصابا جراء إطلاق نار جماعي في ميامي الأمريكية

أكدت الشرطة الأمريكية أن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء إطلاق نار وقع في مدينة ميامي الليلة الماضية.

وأكدت الشرطة المحلية أن ثلاثة أشخاص مجهولين وصلوا إلى قاعدة مناسبات بسيارة وأطلقوا النار عشوائيا على حشد من الناس كان أمامه في انتظار حفل مقرر.

🚨 BREAKING NEWS: mass shooting reported in Northwest Miami Dade - Hialeah/Miami Lakes area. 7630 Nw 186st

** 16 shot, 2 dead@ParkerBranton is on the scene gathering details and @TrentKellyWPLG is at the hospital. More coming up @WPLGLocal10pic.twitter.com/xL7q1iMXnt — Andrew Perez (@AndrewPerezWPLG) May 30, 2021

وأشارت الشرطة إلى أن منفذي الهجوم فروا من موقع الحادث بسيارتهم والبحث جار عنهم.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عدد المصابين جراء الحادث قد يصل إلى 25 شخصا.

وأدان قائد شرطة مقاطعة ميامي-داد، ألفريدو راميريز الثالث، على حسابه الرسمي في "تويتر" الهجوم، واصفا إياه بـ"العمل المتعمد والجبان والجديد للعنف المسلح"، متعهدا بتقديم منفذيه إلى العدالة.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims. — Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021

المصدر: RT + NBC