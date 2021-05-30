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قتيلان وأكثر من 20 مصابا جراء إطلاق نار جماعي في ميامي الأمريكية

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قتيلان وأكثر من 20 مصابا جراء إطلاق نار جماعي في ميامي الأمريكية
Reuters Adrees Latif
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أكدت الشرطة الأمريكية أن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء إطلاق نار وقع في مدينة ميامي الليلة الماضية.

وأكدت الشرطة المحلية أن ثلاثة أشخاص مجهولين وصلوا إلى قاعدة مناسبات بسيارة وأطلقوا النار عشوائيا على حشد من الناس كان أمامه في انتظار حفل مقرر.

وأشارت الشرطة إلى أن منفذي الهجوم فروا من موقع الحادث بسيارتهم والبحث جار عنهم.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عدد المصابين جراء الحادث قد يصل إلى 25 شخصا.

وأدان قائد شرطة مقاطعة ميامي-داد، ألفريدو راميريز الثالث، على حسابه الرسمي في "تويتر" الهجوم، واصفا إياه بـ"العمل المتعمد والجبان والجديد للعنف المسلح"، متعهدا بتقديم منفذيه إلى العدالة.

المصدر: RT + NBC

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