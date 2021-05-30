الرئيس الإيراني يقيل محافظ البنك المركزي على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة

أقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة في 18 يونيو.

إقرأ المزيد

و بعد أنباء عن تعيين حميد بور محمد، الذي شغل منصب مساعد رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، محافظا جديدا للبنك المركزي، نفى الأخير لوكالة "فارس" هذا القرار، في حين أشارت الوكالة إلى احتمال تعيين "أكبر كميجاني"، نائب محافظ البنك، خلفا لهمتي.

وكان مجلس صيانة الدستور في إيران، قد أعلن أنه تم تأييد أهلية 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية وإرسال اللائحة إلى وزارة الداخلية.

وكانت وكالة "فارس" نشرت أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد مصادقة المجلس وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو المقبل.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة تصويت عالية في انتخابات الرئاسة القادمة، بعد تسجيل أدنى نسبة تصويت في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وهو ما نسب إلى جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

المصدر: RT