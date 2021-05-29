قائد انقلاب مالي يشارك في القمة الاستثنائية لمجموعة غرب إفريقيا

غادر الرئيس الانتقالي في مالي، عاصمي غويتا، بلاده للمشاركة في القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي ستعقد يوم الأحد لبحث الوضع في مالي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المالية إن "رئيس الدولة سيعقد خلال إقامته غدا (اليوم الأحد) محادثات ثنائية مع نظيره الغاني، إضافة إلى شركاء وأصدقاء مالي".

وأضاف البيان أن مشاركة غويتا تأتي بعد نشر حكم المحكمة الدستورية الذي أقر المهام الجديدة للرئيس غويتا.

Communiqué de presse relatif au déplacement du Président de la Transition, Colonel @GoitaAssimi à Accra où il prendra part aux côtés de ses homologues de la sous-région au Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Mali prévu ce dimanche 👇https://t.co/uy0c9EA3sdpic.twitter.com/dtGFgH9v9y — Presidence Mali (@PresidenceMali) May 29, 2021

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة أن العقيد عاصمي غويتا هو الرئيس الانتقالي في البلاد، وأنه "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها".

وقاد غويتا انقلابا عسكريا في 18 أغسطس الماضي أزاح حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وعُين نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهائية الأيام التشاورية.

وفي 25 مايو أعلن غويتا الاستيلاء على السلطة وإقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار وان، "لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية" وتعهد بإجراء انتخابات "خلال عام 2022".

المصدر: وكالات