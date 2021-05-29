المكسيك ترصد 2725 إصابة و383 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء السبت، تسجيلها 2725 إصابة و383 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2725، مقابل 3006 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2411503 حالات.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 383 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 411 في بيانات الجمعة، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 223455 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9.2%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

المصدر: "رويترز" + وكالات