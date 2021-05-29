أفغانستان.. مقتل 20 عنصرا من "طالبان" في هجوم لقوات الأمن والدفاع على معاقل للحركة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 20 عنصرا من حركة "طالبان"، إثر هجمات شنتها القوات الأمنية على معاقل للحركة في ولايات مختلفة، يوم أمس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن "القوات الجوية، استهدفت أمس، أحد مقاتلي طالبان في منطقة خواجا سابز بوش بولاية فارياب، ونتج عن ذلك الهجوم، مقتل العضو البارز في الحركة إحسان الله وشخصين آخرين فضلا عن إصابة 2 آخرين"​​​.

وأضافت أن "قوات الأمن والدفاع، نفذت أمس، عمليات ضد متمردي طالبان في قريتي جهار تشيشما وروي بمقاطعة دواب بولاية سامانجان، أسفرت عن مقتل عنصرين من مقاتلي طالبان، واعتقال 3 آخرين، ومصادرة 4 دراجات نارية".

وتابعت أن "القوات الجوية شنت يوم أمس غارات على مخبأين لمسلحي طالبان في منطقتي سوزما قلعة وصياد بولاية سار إي بول، مما ما أسفر عن مقتل 7 من مقاتلي الحركة وإصابة 4 آخرين وتدمير مركبتين".

ونوهت بأنه "لقي ما لا يقل عن 8 مسلحين مصرعهم وأصيب 3 آخرون، أمس، في عملية أمنية في منطقة إبراهيم خيل بمديرية القرابغة جنوب ولاية غزنة".

هذا وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

المصدر: "سبوتنيك"