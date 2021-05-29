حكومة الظل في ميانمار تتحالف مع جماعة متمردة للإطاحة بحكم المجلس العسكري

أعلنت حكومة الظل في ميانمار، اليوم السبت، أنها تحالفت مع جماعة متمردة من أجل إزاحة المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد إثر انقلاب في 1 فبراير.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، إنها وقعت اتفاقا مع "جبهة تشين الوطنية" المتمردة من أجل "إزاحة الديكتاتورية وإقامة نظام ديموقراطي فدرالي" في ميانمار.

وأضاف البيان أنهما تعهدتا بـ"الاعتراف المتبادل" و"الشراكة على قدم المساواة" من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

تعيش ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش برئيس الوزراء، أونغ سان سو تشي، وحكومتها المنبثقة من الرابطة الوطنية للديموقراطية وشن حملة قمع ضد المعارضة.

وشكلت مجموعة من النواب المعزولين بعد هذه التطورات في الظل حكومة الوحدة الوطنية، التي سعت إلى جمع المناهضين للانقلاب مع عدد من المجموعات المسلحة المتمردة العرقية لتشكيل جيش فدرالي يتحدى المجلس العسكري.

وتمثل "جبهة تشين الوطنية" أقلية تشين المسيحية في غرب ميانمار وسبق أن وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الجيش المعروف أيضا باسم تاتماداو في العام 2015، وفي السنوات الأخيرة تضاءل عدد مقاتليها.

المصدر: "فرانس برس"