إيطاليا تسجل 3351 إصابة و81 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، 3351 إصابة و81 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الجمعة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3351 ليصل العدد العام إلى مستوى 4213055 حالة، بينها 241966 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن وصل مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 26 مايو 3937 حالة، وفي 27 مايو 4147، وفي 28 مايو 3738.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 81 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 126002 شخصين.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات الجديدة يوم 26 مايو 121 حالة، وفي 27 مايو 171 حالة، وفي 28 مايو 126.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3845087 شخصا بعد رصد 7569 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT