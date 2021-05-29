بريطانيا تسجل 3398 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، 3398 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3398، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4480945.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 26 مايو 3180 حالة، وفي 27 مايو 3542، وفي 28 مايو 4182.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127775 شخصا.

واستقر مؤشر الوفيات اليومية على مستوى لا يتجاوز 10 حالات، وبلغ يوم 26 مايو 9، وفي 27 مايو 10، وفي 28 مايو كذلك 10.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 39.068 مليون شخص، بينهم أكثر من 24.892 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT