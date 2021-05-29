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أفغانستان.. 4 قتلى و13 جريحا جراء تفجير حافلة جامعية بشرق البلاد

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أفغانستان.. 4 قتلى و13 جريحا جراء تفجير حافلة جامعية بشرق البلاد
Twitter@1TVNewsAF
الحافلة الجامعية المستهدفة بتفجير في ولاية بروان الأفغانية
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قتل 4 أشخاص جراء تفجير استهدف حافلة تقل أساتذة من جامعة البيروني في ولاية بروان بشرق أفغانستان، حسبما أورد مسؤول صحي محلي، اليوم السبت.

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وقال قاسم سنغين، كبير الأطباء في مستشفى بروان، إن 13 شخصا أصيبوا بجروح جراء الانفجار.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أن الهجوم وقع في منطقة رباط بمديرية بغرام (إحدى مديريات الولاية) في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم. من جهتها قالت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية نقلا عن وزارة الداخلية إن الهجوم نفذ باستخدام سيارة مفخخة، وإن طلبة وأساتذة من بين الضحايا.

ولم تعلن أي مجموعة مسلحة حتى الآن عن مسؤوليتها عن هذه العملية الإرهابية.

المصدر: "طلوع نيوز" الأفغانية + 1TV

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