السلطات الفلبينية تصدر قرارا جديدا حول العمالة في السعودية

سمحت الفلبين مجددا، اليوم السبت، لأبنائها بالسفر للعمل في المملكة العربية السعودية، لترفع بذلك حظرا سبق أن فرضته هي واستمر لفترة قصيرة.

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وجاء القرار الفلبيني برفع الحظر بعد أن قالت السعودية: إن العمال الأجانب لن يتحملوا تكاليف الحجر الصحي وفحوص كوفيد-19 عند الوصول إليها.

وقال وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو: "لن يتعرض عمالنا المتجهون إلى السعودية للتمييز بعد الآن".

وذكرت شركة الخطوط الجوية الفلبينية أنها "ستستقبل العمال الفلبينيين على رحلاتها المتجهة إلى الدمام والرياض، لتعفي بذلك الركاب الذين سبق لهم الحجز ولم يتمكنوا من السفر بسبب حظر إرسال العمالة".

واعتذر بيلو عن "الإزعاج والقلق" الناجمين عن الحظر الذي فرضه يوم الخميس قائلا "أتفهم أن أمر التعليق أثار حيرة وقلقا بين العمالة الفلبينية المسافرة المتضررة".

ويعمل ما يربو على مليون فلبيني في السعودية التي تشير بيانات حكومية إلى أنها كانت الوجهة المفضلة للعمالة الفلبينية في الخارج عام 2019.

وبلغت تحويلات الفلبينيين العاملين في السعودية 1.8 مليار دولار في عام 2020 مما يجعلها مصدرا مهما لدعم اقتصاد البلاد.

المصدر: رويترز