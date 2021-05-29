إصابة 3 أشخاص وفقدان 2 جراء انقلاب سفينة شحن في ميناء إسباني

أصيب 3 أشخاص وفقد أثنان آخران جراء حادث انقلاب سفينة شحن وقع مساء أمس الجمعة في ميناء مدينة كاستيليون دي لا بلانا الإسبانية.

وجاء في بيان صدر عن الميناء ونشر على صفحته في "تويتر": "انقلبت سفينة "Nazmuye Ana" مع 9 أفراد من الطاقم على متنها... في ميناء كاستيليونا أثناء أعمال تحميل الحاويات". وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم مواطنان إسبانيان، وفقدان اثنين.

وتابع أن عملية البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، دون تقديم أي تقاصيل أخرى بشأن الحادث ومعلومات حول أسباب وقوعه.

من جانبها قالت وكالة "EFE" إن السفينة المنكوبة كانت تبحر تحت علم بنما.

المصصدر: تاس