حكومة الظل في ميانمار تستعرض قوة مسلحة جديدة

قالت "الحكومة السرية"، التي شكلها معارضو المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، إن الدفعة الأولى من المجندين انتهت من التدريبات اللازمة لتشكيل قوة دفاع جديدة.

وبثت الحكومة السرية مقطعا مصورا للمجندين وهم ينظمون عرضا بالزي العسكري.

وبث المقطع المصور الخاص بحفل التخرج يوم الجمعة باسم، يي مون، وزير دفاع حكومة الظل.

وقال ضابط لم يتم الكشف عن هويته في الحفل إن "هذا الجيش أنشأته الحكومة المدنية الرسمية.. يجب أن تكون قوة الدفاع الشعبي متحالفة مع الشعب وتحمي الناس.. سنقاتل لكسب هذه المعركة".

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على اتصالات تطلب التعليق على ذلك.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت أنها ستشكل قوة للدفاع الشعبي للتصدي للجيش الذي استولى على السلطة بانقلاب في الأول من فبراير وأطاح بالزعيمة المنتخبة، أونغ سان سو تشي، وأغرق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.

المصدر: وكالات