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تحسن طفيف في الوضع الوبائي في الهند

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تحسن طفيف في الوضع الوبائي في الهند
Reuters DANISH SIDDIQUI
عامل صحي في مواجهة فيروس كورونا بالهند
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أعلنت الهند، اليوم السبت، عن تسجيل 173790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى زيادة يومية لها منذ 45 يوما.

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هذا وسجلت الهند خلال آخر 24 ساعة، 3617 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

كما كشفت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند يبلغ الآن 27.7 مليون حالة، فيما تسبب هذا الفيروس بوفاة 322512 شخصا، بالهند.

وتحتل الهند المركز الثالث عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، فيما تنتشر في البلاد أمراض خطيرة كـ"الفطر الأسود والفطر الأبيض". 

المصدر: "رويترز"

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