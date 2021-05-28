هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب جنوب إيران

ضربت مساء الجمعة هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة بابا منير بمحافظة فارس جنوب إيران.

وتم تسجيل الهزة على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، فيما لم ترد حتى الآن أية أنباء عن خسائر محتملة.

وفي 16 مايو الجاري، ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ميناء كنغان في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

وقبلها في 18 أبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ميناء غناوة بمحافظة بوشهر الإيرانية.

المصدر: RT