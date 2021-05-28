تركيا ترصد 7773 إصابة و164 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 7773 إصابة و164 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7773، مقابل 8738 في بيانات الأربعاء و8426 الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5228322.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 164 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 166 الأربعاء و183 الخميس، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 47134 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 12284 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5083099 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

المصدر: RT