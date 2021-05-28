بلد أوروبي يعلن شراء 12 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال"

أعلنت كرواتيا يوم الجمعة أنها ستقتني 12 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" مقابل ما يقرب من مليار يورو (1.2 مليار دولار).

وتهدف كرواتيا من خلال هذه الصفقة إلى تجديد أسطولها القديم من الطائرات الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وتعزيز قواتها الجوية.

وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش إن أكبر عملية شراء عسكرية منفردة لكرواتيا منذ انفصالها عن الاتحاد اليوغوسلافي في حرب 1991-1995 ستكون قيمتها 999 مليون يورو، وستشمل 10 طائرات بمقعد واحد وطائرتين بمقعدين من طراز "رافال" ذات محركين.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان إن اختيار كرواتيا المقاتلات الفرنسية "سيعزز بشكل كبير الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وكرواتيا".

من جهتها، اعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن "اختيار كرواتيا هو اختيار السيادة، وهو اختيار أوروبي بشكل قاطع".

وأضافت: "حقيقة أن دولة أوروبية تختار عرض دولة أوروبية أخرى هي علامة قوية تتجاوز الرمز. نحن نبني لبنة بلبنة أساسيات الثقافة الإستراتيجية الأوروبية."

المصدر: "أسوشيتد برس"