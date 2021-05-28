شويغو: روسيا وأرمينيا تعززان التعاون العسكري وتعمقان شراكتهما الاستراتيجية

أشاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بواقع التعاون العسكري بين بلاده وأرمينيا، قائلا إنه "يتطور بنجاح كبير".

وأشار شويغو، خلال اجتماع عقده في موسكو اليوم الجمعة مع نظيره الأرمني، فاغارشاك هاروتيونيان، إلى أن موسكو ويريفان تعززان التعاون العسكري بينهما على أساس ثنائي وضمن صيغ دولية متعددة الأطراف، في مقدمتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ولفت وزير الدفاع الروسي إلى التطبيق الناجح للاتفاقية الخاصة بتشكيل مجموعة قوات مشتركة ومنظومة مشتركة للدفاع الجوي في منطقة القوقاز للأمن الجماعي، مضيفا أن وجود القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 في أراضي أرمينيا يشكل عاملا مهما لضمان الأمن الإقليمي ويمثل مؤشرا على المستوى المرتفع للتعاون الثنائي بين الدولتين.

وتابع: "العلاقات بين دولتينا لا تزال على مستوى مرتفع جدا، ونواصل تطوير وتعميق شراكتنا الاستراتيجية".

واقترح شويغو على نظيره الأرمني مناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي خلال اجتماع اليوم، في مقدمتها تلك المتعلقة بجهود قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قره باغ، وغيرها من "المسائل الحادة".

المصدر: "نوفوستي"