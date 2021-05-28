بريطانيا ترخص لقاحا رابعا ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن المملكة المتحدة رخصت اللقاح الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون الأمريكية ويعطى بجرعة واحدة، مضيفة بذلك لقاحا رابعا إلى ترسانتها لمكافحة كورونا.

وينضم هذا اللقاح الذي اعتمدته الهيئة البريطانية الناظمة إلى لقاحات "فايزر"و"أسترازينيكا" و"موديرنا" المستخدمة في البلاد.

وأفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 38.614 مليون شخص، بينهم أكثر من 24.043 مليون حصلوا على الجرعة الثانية أيضا.

وتحتل بريطانيا المركز السابع عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والمرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات من جراء الجائحة.

المصدر: "أ ف ب" + RT