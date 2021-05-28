لوكاشينكو في سوتشي للقاء بوتين

يجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، في مدينة سوتشي الروسية الواقعة على البحر الأسود.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن رئيس بيلاروس سيجري محادثات مع الرئيس الروسي خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى روسيا.

وبحسب المكتب الصحفي من المقرر أن يبحث قادة البلدين سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التكامل بين البلدين، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة بين روسيا وبيلاروس في قطاعات التجارة، والاقتصاد، والطاقة والمجالات الثقافية والإنسانية.

المصدر: تاس