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اصطدام سفينتين قرب سواحل اليابان

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اصطدام سفينتين قرب سواحل اليابان
AFP JIJI PRESS
صورة من الأرشيف
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أفاد التلفزيون الياباني بوقوع حادث اصطدام سفينتين في بحر سيتو الداخلي بالقرب من جزيرة شيكوكو جنوب شرقي اليابان.

وذكرت قناة "إن إيتش كي" اليابانية بأن سفينة "بياكو" اليابانية للشحن اصطدمت بناقلة "أولسان بيونير" المسجلة في جزر مارشال، وانقلبت السفينة الأولى بنتيجة الاصطدام.

ومن أصل الأشخاص الـ 12 الذين كانوا على متن السفينة اليابانية تم إنقاذ 9، بينما لا يزال الثلاثة الآخرون في عداد المفقودين.

ولم تصب السفينة الثانية بأي أضرار جدية بنتيجة الحادث، وعلى متنها 13 شخصا، هم مواطنو كوريا الجنوبية وميانمار. ولم يصب أحد من أفراد الطاقم بأذى.

المصدر: "تاس"

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