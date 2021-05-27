وفد ألماني يعبر عن استيائه من الحصار المائي للقرم

أفاد رئيس لجنة الدبلوماسية الشعبية ببرلمان القرم، يوري غيمبيل، أن الوفد الألماني الذي يزور القرم، وصف الحصار المائي لشبه جزيرة القرم من جانب أوكرانيا بأنه إهمال للقانون الدولي.

وقال غيمبيل الذي يرافق الوفد: "أطلعنا الوفد على الحياة في شبه الجزيرة. وكان بإمكان الضيوف التواصل مع سكان القرم وطرح أسئلتهم أمامهم. وعبر أعضاء الوفد الألماني من جهة عن دهشتهم من التغيرات في البنية التحتية لشبه الجزيرة خلال السنوات السبع الأخيرة، وعبروا من جهة أخرى عن استيائهم من الحصار المائي للمنطقة من جانب أوكرانيا. وقالوا إن السياسة المماثلة من جانب كييف يجب تقييمها كإهمال كامل للقوانين والالتزامات الدولية".

وأضاف أن الوفد يواصل زيارته إلى القرم والتعرف على ثقافة الشعوب المختلفة التي تقطن شبه الجزيرة، بمن فيهم تتار القرم.

ووصل وفد ألماني يضم 25 شخصا إلى القرم في 22 مايو الجاري بزيارة استطلاعية. وتجري الزيارة في إطار مشروع الدبلوماسية الشعبية "القرم السلمية بعينيك. حقائق القرم دون تكهنات أوروبية".

وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية بعد إجراء استفتاء عام هناك في مارس عام 2014. وصوت 96,77% من سكان جمهورية القرم و95,6% من سكان مدينة سيفاستوبول إلى جانب انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا. وبالرغم من ذلك لا تزال أوكرانيا تعتبر القرم منطقة أوكرانية محتلة. وأعلنت القيادة الروسية أكثر من مرة أن سكان القرم صوتوا لانضمامهم إلى روسيا بطريقة ديمقراطية ووفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي