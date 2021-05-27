مندوب أوكراني: لم يعد من الممكن أن تكون مينسك منصة للمفاوضات حول دونباس

صرح مندوب أوكرانيا الدائم لدى مجموعة الاتصال حول دونباس، ليونيد كرافتشوك، أنه لم يعد من الممكن أن تكون مينسك منصة للمفاوضات حول التسوية في دونباس، داعيا للبحث عن مكان جديد لها.

وقال كرافتشوك في بث قناة "أوكرانيا-24"، يوم الأربعاء: "لن تكون لدينا رحلات جوية إلى بيلاروس، ولن يكون بإمكاننا الوصول إلى هناك".

وأضاف: "يعني ذلك ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم والسلوك الديكتاتوري الذي يظهره الرئيس المعلن من جانب واحد لبيلاروس، (ألكسندر) لوكاشينكو، ومن الواضح أننا لن نستطيع حتى النظر في موضوع موقع المناقشة أي منصة مينسك. وسنبحث بالتأكيد عن موقع جديد".

المصدر: تاس