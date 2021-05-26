البنتاغون يرفض نعت روسيا بـ"العدو"

أكد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، الأربعاء، أنه "لا أحد في البنتاغون يصف روسيا بأنها عدو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وقال، تعليقا على التدريبات المقبلة للمهندسين العسكريين في روسيا وصربيا، والتي وصفها أحد المراسلين بـ"عدو" الناتو: "لا أحد في وزارة الدفاع يصف روسيا بالعدو، لقد فعلتم ذلك، لكن هذا ليس التعريف الذي سنستخدمه فيما يتعلق بروسيا".

وأشار كيربي، إلى أنه "ليس لديه تفاصيل بهذا الشأن"، مضيفا، "أريد أن يبحث البلدان المستقلان هذه التدريبات والعلاقات الثنائية بينهما".

وشدد المتحدث باسم "البنتاغون" على أن "الولايات المتحدة تقدر مشاركة صربيا في برنامج (الشراكة من أجل السلام)".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أن "جنودا من القوات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية وصلوا إلى صربيا للمشاركة في التدريبات التي ستستمر حتى الـ11 من يونيو المقبل".

وأكدت صربيا، التي تريد رسميا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الحياد العسكري في عام 2006 وانضمت إلى برنامج (الشراكة من أجل السلام) التابع لحلف الناتو.

تعارض القيادة الصربية العضوية في تحالف عسكري غربي، على الرغم من أن معظم جيرانها أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

المصدر: "تاس"