صحيفة صينية تصف فاوتشي بـ"المنحط" بعد دعوته للتحقيق في أصل كوفيد-19

هاجم رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، قائلا إنه "منحط" وذلك بعد أن دعا فاوتشي إلى إجراء المزيد من التحقيق في أصل كورونا.

وفي مقال نشره هو شتيجن، تحت عنوان "النخب الأمريكية تتدهور أكثر في الأخلاق، وفاوتشي هو واحد منهم"، قال إنه "بسبب موقفهم المناهض للصين، فإن النخب الأمريكية يزداد انحطاطها الأخلاقي. حتى شخصيات مثل الدكتور أنتوني فاوتشي، قال إنه لم يعد مقتنعا بأن جائحة كورونا نشأت بشكل طبيعي وأنه يجب الاستمرار في التحقيق فيما حدث في الصين".

واعتبر أن "فاوتشي حاول إثارة الضجة بإعادة إحياء الرواية القديمة التي لا أساس لها والتي تقول إن الفيروس تسرب من مختبر في ووهان"، مشددا على أن "هذه كذبة ومؤامرة خلقتها وكالات الاستخبارات الأمريكية والمنافذ الإعلامية لتشويه سمعة الصين.. هل هي مصادفة أن يكرر فاوتشي مثل هذه الأقاويل؟".

وأضاف: "بشكل عام، تخون النخب الأمريكية ضميرها بشكل متزايد وفاوتشي يعلم أنه يروج كذبة كبيرة ضد الصين"، لافتا إلى أنه "يمكن رؤية الشائعات والافتراءات ضد الصين في كل مكان في وسائل الإعلام الأمريكية والسياسيون يكذبون بشأن الصين دون أي أساس".

المصدر: "غلوبال تايمز"