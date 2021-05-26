 
مباشر

منظمة أممية: حالات الإصابة والوفيات بكورونا في أمريكا اللاتينية "مقلقة"

أخبار العالم

منظمة أممية: حالات الإصابة والوفيات بكورونا في أمريكا اللاتينية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhk0

قالت كاريسا إتيان، رئيسة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية- PAHO، إن حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية استقرت عند مستوى مرتفع بشكل مثير للقلق.

وأشارت إلى أن دول أمريكا اللاتينية سجلت الأسبوع الماضي أعلى خمس معدلات وفيات في جميع أنحاء العالم، محذرة من أن الكثير من الناس في المنطقة لم يعودوا يلتزمون بإجراءات الصحة العامة المخصصة لمكافحة الوباء.

وقد أبلغت تشيلي والبيرو والباراغواي عن انخفاض في الإصابات الجديدة، لكن الأوروغواي والأرجنتين والبرازيل تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة، بينما أبلغت بوليفيا عن زيادة كبيرة في الوفيات.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا