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الجيش الأمريكي ينشر صورا من المناورات المشتركة لتمرين "سراب الصحراء 3" مع السعودية (صور)

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الجيش الأمريكي ينشر صورا من المناورات المشتركة لتمرين
Reuters Muhammad Hamed
جنود أمريكيون يشاركون في مناورات عسكرية على الحدود الأردنية السعودية
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أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي عن اختتام المناورات المشتركة لتمرين "سراب الصحراء 3"، بين القوات الجوية الأمريكية ونظيرتها السعودية، ونشرت صورا خاصة بهذه المناورات.

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وقالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي في "تويتر": "اختتمت الأسبوع الماضي المناورات المشتركة لتمرين سراب الصحراء 3".

وقال العميد إيفان بيتوس:"لدينا شراكة ثابتة مع القوات الجوية الملكية السعودية هنا في قاعدة الأمير سلطان الجوية، وننسق في كثير من الأحيان لوضع خيارات تعزز وتقوي دفاعاتنا ضد التهديدات الناشئة والموثوقة" .

ونشرت صورا تبين جوانبا من التدريبات المشتركة التي أجريت.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق، اختتام مناورات تمرين "سراب الصحراء 3" بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية.

المصدر: RT

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