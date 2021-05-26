سفارة التشيك في موسكو تسرح 71 موظفا محليا

قالت ممثلة وزارة خارجية التشيك إيفا دافيدوفا، إن سفارة بلادها بموسكو في إطار تقليص قوام البعثة الدبلوماسية على قدم المساواة مع الجانب الروسي، قامت بفصل 71 موظفا محليا.

وأضافت الدبلوماسية التشيكية مساء أمس الثلاثاء للصحفيين: "تلقى 71 موظفا روسيا محليا في السفارة التشيكية في موسكو وفي البيت التشيكي وفي المركز التشيكي، إشعارا بالفصل. وسيتم فصل ثمانية عمال محليين آخرين بحلول نهاية شهر مايو، وبذلك يصل إجمالي المفصولين 79 شخصا".

وتابعت دافيدوفا، أن عدد العاملين المحليين المتبقين وفقا لقرار الجانب الروسي، بات 19 شخصا.

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في أواسط أبريل الماضي اتهمت براغ الاستخبارات العسكرية الروسية بالضلوع في انفجارين في بلدة فربيتيتسي، وطردت 18 دبلوماسيا روسيا على هذه الخلفية. وردت موسكو بطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا، معلنة أن كل الاتهامات الموجهة إليها من قبل براغ عبثية ولا أساس لها. وذكر الكرملين أن هذه الاتهامات ألحقت أضرارا جسيمة بالعلاقات بين البلدين، واصفا إياها بالجزء من الحملة الدعائية الغربية المعادية لروسيا.

يذكر أن خطوة براغ هذه تسببت بموجة من عمليات طرد الدبلوماسيين الروس من دول أوروبية.

المصدر: نوفوستي