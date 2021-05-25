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بلينكن يؤكد عزم واشنطن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس وتعزيز العلاقات مع الفلسطينيين

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بلينكن يؤكد عزم واشنطن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس وتعزيز العلاقات مع الفلسطينيين
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عزم بلاده إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس وهي خطوة تعيد العلاقات مع الفلسطينيين التي خفضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولطالما عملت القنصلية كمكتب مستقل مسؤول عن العلاقات الدبلوماسية مع الفلسطينيين، لكن ترامب خفض من عملياتها ووضعها تحت سلطة سفيره في إسرائيل عندما نقل السفارة إلى القدس.

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وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين الذين يطالبون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وأعلن بلينكن عن الخطوة الثلاثاء بعد اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال بلينكن "أخبرت الرئيس أنا هنا للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي علاقة مبنية على الاحترام المتبادل وكذلك على القناعة المشتركة بأن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون تدابير الأمن والحرية والفرص والكرامة بالتساوي".

وثمن الرئيس عباس إعلان الوزير بلينكن لإعادة فتح القنصلية العامة في القدس وتقديم مساعدات تنموية إضافية بقيمة 75 مليون دولار و5 ملايين دعم إغاثي و2 مليون للأونروا.

المصدر: وكالات

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