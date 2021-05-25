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زاخاروفا: رد فعل الغرب على حادث طائرة "ريان إير" في مينسك هستيريا

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زاخاروفا: رد فعل الغرب على حادث طائرة
Sputnik
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وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رد فعل الدول الغربية على حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة "ريان إير" في مطار مينسك، بالهستيريا.

في وقت سابق، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات الطيران البيلاروسية، عقب هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

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وتمت كذلك دعوة شركات الطيران الأوروبية لتفادي الطيران في أجواء بيلاروس.

المصدر: نوفوستي

 

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