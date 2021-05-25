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واشنطن تحذر رعاياها من السفر لليابان بسبب ارتفاع إصابات كورونا

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واشنطن تحذر رعاياها من السفر لليابان بسبب ارتفاع إصابات كورونا
Reuters
واشنطن تحذر رعاياها من السفر لليابان
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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا بشأن السفر إلى اليابان مع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك قبل شهرين فقط من إنطلاق دورة الألعاب الأولمبية في البلاد في 23 يوليو.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن وزارة الخارجية أصدرت أعلى تحذير ممكن (وهو المستوى الرابع الذي يطلب عدم السفر)، بناء على توصيات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما صدر مستوى التحذير نفسه لسريلانكا.

وجاء في تحذير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي نشر الاثنين أنه "ينبغي على المسافرين تجنب السفر إلى اليابان".

وأضاف: "بسبب الوضع الحالي في اليابان، حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بسلالات "كوفيد 19" ونشرها، ويجب تجنب كافة أنماط السفر إلى اليابان".

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت تحذيرات من المستوى الرابع لـ 80% من بلدان العالم.

المصدر: وكالات

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