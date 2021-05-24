مسؤول صحي باكستاني يستبعد سيناريو الهند بشأن كورونا

أعلن فيصل سلطان أكبر مسؤول صحي في باكستان، الاثنين، أن سلالة "كوفيد-19" المتحورة التي دمرت الجارة الهند وتسببت في أرقام قياسية من الإصابات والوفيات، لم تكتشف بعد في بلاده.

وقال: "باكستان ما زالت في منتصف الموجة الثالثة من العدوى التي بدأت مطلع العام الجاري، وأغرقت المستشفيات بمرضى كوفيد.. نأمل في أن يتراجع مد الحالات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "لا أتوقع وضعا مثل الهند في باكستان.. تجنبنا سيناريو مشابها للهند بفضل إضافة آلاف الأسرة في المستشفيات وزيادة إنتاج الأوكسجين ضمن خطة احتياطية".

وتابع: "لم نخرج من الوضع الخطر بعد، وإن على الناس الحصول على اللقاحات إن أرادوا العودة للحياة الطبيعية".

وعرضت باكستان مؤخرا تقديم المساعدة الطبية للهند للمساعدة في التعامل مع أزمة كوفيد هناك، لكن وزارة الخارجية قالت إن "نيودلهي لم ترد".

وسجلت باكستان نحو 904 آلاف إصابة وأكثر من 20 ألف وفاة منذ بدء الجائحة عام 2020.

المصدر: "رويترز"