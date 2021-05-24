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الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ALY SONG
فيروس كورونا في الصين
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أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي إن جميع الحالات الجديدة هي إصابات وافدة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة بلغت 22 حالة، انخفاضا من 25 في اليوم السابق.

وكانت الصين أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 19 إصابة بالفيروس.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البر الرئيسي للصين الآن 90991، فيما عدد الوفيات 4636 حالة.

المصدر: "رويترز" 

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