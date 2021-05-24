الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ALY SONG
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qgp9
أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي إن جميع الحالات الجديدة هي إصابات وافدة.
وأشارت إلى أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة بلغت 22 حالة، انخفاضا من 25 في اليوم السابق.
وكانت الصين أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 19 إصابة بالفيروس.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البر الرئيسي للصين الآن 90991، فيما عدد الوفيات 4636 حالة.
المصدر: "رويترز"