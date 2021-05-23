"بي. بي. سي." تحقق في "تغريدة" صحفية ذكرت اسم هتلر

تحقق هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي." في منشور على "تويتر" من قبل صحفية تابعة للهيئة يحمل "هاشتاغ" "كان هتلر على حق"، والذي نشرته قبل سبع سنوات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "الصحفية تالا حلاوة، والتي لم تكن موظفة في الهيئة بعد، كتبت على "تويتر" عام 2014، (إسرائيل تظهر نازية أكثر من هتلر.. هتلر كان على حق.. اذهب إلى الجحيم يا جيش الدفاع الإسرائيلي، صلوا من أجل غزة)".

BBC journalist Tala Halawa... The tweet was hurriedly deleted last night but clearly she felt the view was acceptable whilst working for the BBC.#DefundTheBBCpic.twitter.com/M2Bc4UCyF6 — Defund The BBC (@DefundBBC) May 23, 2021



وظهرت منشوراتها القديمة، اليوم الأحد، على حساب موقع (Honest Reporting) على "تويتر"، والذي، كما يقول الوصف، "يعيد مصداقية وسائل الإعلام ويعزز النزاهة والدقة في التغطية الإعلامية لإسرائيل".

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية للصحيفة: "ظهرت هذه التغريدات حتى قبل أن يتم تعيين الشخص من قبل مؤسستنا، لكننا مع ذلك نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ونجري تحقيقا".

وبحسب "ديلي ميل"، فإن "حلاوة شاركت في تغطية القصف الأخير في قطاع غزة هذا الأسبوع. ولم يصدر من الصحفية تالا حلاوة أي تعليق على الحادث.

المصدر: "بي. بي. سي." + "ديلي ميل"